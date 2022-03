Mina o missile? Le immagini dell'esplosione di un carro armato russo

In questo video un carro armato russo esplode appena passata una trincea. La resistenza ucraina usa ogni modo per rallentare l'avanzata dei mezzi corazzati russi, non solo armi da spalla come gli ormai tristemente famosi Javelin, ma anche mine nascoste sui passaggi obbligati. Le immagini sono state riprese da un drone dell'esercito ucraino e diffuse sulla rete. Non è chiaro se l'esplosione sia dovuta ad un missile apparentemente proveniente da destra o da un mina celata subito dopo il dosso. La ripresa è geolocalizzata nella zona di Luhansk.