Fiamme e fumo in diverse zone del Veneto. L'incendio più vasto nel bellunese

La grande nuvola di fumo staziona sulla valle del Piave. Non dà tregua il grande incendio boschivo che ha attaccato le montagne sopra Fortogna, frazione di Longarone, Belluno. Ore di lotta contro il fuoco per vigili del fuoco, volontari, protezione civile, mezzi antincendio della Regione Veneto. Con tante difficoltà

Il fronte del fuoco ha raggiunto i 5 km. Visibilità limitata sull'ultimo tratto dell'autostrada Venezia-Belluno, monitorata la situazione della ferrovia che corre sul fianco della montagna. Si lavora per ridurre e spegnere le fiamme. Ancora troppo presto per stabilire le cause. E per il fumo intenso, Unità sanitaria e Arpav invitano a limitare le attività all'aperto nelle zone del Bellunese più vicine al rogo.