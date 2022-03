Fico: "Non abbassare la guardia, lotta a criminalità organizzata sia al centro dell'agenda politica"

"Tutti i cittadini onesti devono sempre combattere contro le ingiustizie. Le mafie sono una profonda ingiustizia perché attaccano i cittadini onesti, i cittadini inermi. Lo Stato deve essere vicino a queste persone perché nessuno deve essere oggi un eroe: lo Stato deve riuscire sempre a intervenire prima. E quindi rinnovo il grande affetto e la grande riconoscenza a tutti i familiari delle vittime e un ricordo profondo di tutte le vittime delle criminalità organizzata". Lo ha detto, a Napoli, il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

"Sono presenti tanti ragazzi e tante ragazze e questo è un segnale fondamentale. La mafia, la criminalità organizzata, le camorre dobbiamo metterle al centro sempre dell'agenda politica fin quando questo fenomeno non sarà sconfitto e dobbiamo investire soprattutto sui giovani" ha detto ancora il Presidente della Camera, Roberto Fico. "La presenza di tante persone che si sono impegnate per organizzare questa giornata che non finisce oggi ma in qualche modo dura 365 giorni all'anno, denota che ci sono tante persone che lavorano per la giustizia per la legalità e per il benessere sociale" ha concluso.