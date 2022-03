L'ordine dei medici: "Insieme ai colleghi russi diciamo basta alla guerra"

Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, raccoglie e rilancia l'appello di 15mila medici e sanitari russi che, in una lettera aperta a Vladimir Putin sollecitano a cessare le ostilità nei confronti dell'Ucraina.

I medici italiani sono profondamente rattristati per le notizie che arrivano dall’Ucraina, notizie di ospedali militari, ma anche civili, sotto attacco, colpiti dai bombardamenti e assediati dalle truppe. “Raccogliamo l’appello, e chiediamo anche noi il cessate il fuoco – sostiene Anelli - Esigiamo che, fino alla fine del conflitto, siano risparmiati gli ospedali, i luoghi e gli strumenti della cura. Adoperiamoci perché siano attivati e garantiti corridoi umanitari per la messa in salvo dei più fragili, dei malati e dei minori con le loro madri”.