L'impressionante secca del fiume Po

Non sembra attenuarsi questa fase di siccità che sta interessando le nostre regioni di Nordovest dall'autunno 2021. Alla foce del fiume Po, nel Cuneese, nell'ultimo trimestre si è raggiunto un deficit pluviometrico che sfiora l'85%, dopo un 2021 già molto secco e mite. A fronte di un quantitativo medio del periodo di circa 1800 milioni di metri cubi, sul bacino del Po alla confluenza col Ticino oggi si stimano poco più di 600 milioni di metri cubi di acqua, con un deficit di circa il 66% che rappresenta il minimo storico dell’ultimo ventennio. A parte deboli precipitazioni - nevose anche a quote basse - attese per la giornata di sabato sull'Ovest Piemonte, non sembrano in arrivo perturbazioni degne di nota nei prossimi 7-10 giorni.