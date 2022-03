A Mariupol la situazione è ormai disperata, i russi controllano anche i tatuaggi

L'acciaieria è completamente distrutta e l'Ucraina ha perso l'accesso al mar d'Azov. “Mariupol non esiste più” dice il sindaco Boychenko ed in quel che resta si combatte casa per casa. Ancora non è chiara la situazione al teatro bombardato, i tentativi di capire se sotto ci sia ancora qualcuno intrappolato sono resi difficili dal conflitto. Migliaia di persone cercano di lasciare la città formando lunghe file di auto. I russi hanno istituito posti di blocco dove esaminano tutti quelli che tentano di scappare ed agli uomini controllano anche i tatuaggi, per identificare elementi nazionalisti.