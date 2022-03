Cosa lega il presidente ceceno e il capo delle sue milizie a Mariupol

Il presidente ceceno Ramzan Kadyrov ha visitato in ospedale Ruslan Geremeyev, l'uomo che guida le milizie cecene a Mariupol e sarebbe stato ferito durante i combattimenti nel centro della città portuale sul Mare D'Azov sotto assedio dai primi giorni dell'invasione e ormai pressoché rasa al suolo. Non è stata una visita formale o di cortesia: nel video diffuso dagli stessi ceceni risalta subito all'occhio l'atteggiamento fraterno del presidente verso il militare. I due sono infatti lontani parenti: Geremeyev è nipote di Adam Delimkhanov, ex vicepremier, attuale deputato alla Duma, cugino di Kadyrov. Ai tempi della seconda guerra cecena, i separatisti anti-russi definirono Delimkhanov “il carnefice personale di Kadyrov”.

Sono passati vent'anni, è cambiato tutto: la capitale Grozny alla fine del conflitto era una terra devastata, con i rubli di Mosca Kadyrov l'ha resa la Dubai del Caucaso, ma cosparsa di bandiere russe e ritratti di Putin. La strada più importante si chiama Putin Avenue. Accanto al culto della personalità di Putin, c'è quello dello stesso Kadyrov, che si è costruito palazzi, partecipa con i suoi cavalli a competizioni equestri in mezzo mondo, si è fatto fotografare con una tigre, con Maradona, con Gerard Depardieu, con Mike Tyson. Con gli stessi rubli con cui ha ricostruito Grozny e coltivato il suo mito ha anche messo in piedi la sua armata personale, le Forze speciali cecene, grazie alle quali controlla la repubblica caucasica riducendo all'irrilevanza le normali istituzioni russe, dalla polizia ai tribunali, a cui formalmente la regione dovrebbe sottostare.

E così ha potuto proteggere Geremeyev, il nipote del suo cugino e antico braccio destro, mentre era accusato di essere il mandante dell'omicidio di Boris Nemtsov, ex vicepremier di Boris Eltsin e oppositore di Vladimir Putin, assassinato nel 2015 a Mosca il giorno prima di una manifestazione contro l'intervento russo nel Donbass. Kadyrov tenne Geremeyev per un po' al sicuro nel suo villaggio natale per poi metterlo su un aereo per gli emirati. Nel frattempo, le indagini furono deviate su figure di minor rilevanza e la posizione di Geremeyev fu archiviata. Oggi è lui a guidare le milizie più organizzate e motivate tra quelle schierate dalla Russia sul suolo ucraino, e nella più cruciale delle battaglie, quella per Mariupol, fondamentale per Putin per consolidare il controllo del Donbass e del Mar D'Azov, e soprattutto per salvare la faccia la termine di una “operazione speciale” finora andata ben diversamente da come si aspettava.