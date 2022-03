"Che figata, abbiamo fregato il carro armato ai russi"

La guerra in Ucraina

Diversi account Twitter di Open source intelligence (Osint) stanno condividendo un video che mostra due giovani ucraini, evidentemente euforici, appropriarsi di un carro armato russo (il modello sarebbe BTR-80/82A), riuscendo ad avviarlo e mettersi alla guida. Uno dei due indossa blue jeans e scarpe da ginnastica: non è chiaro comunque se si tratti di civili o di soldati, per quanto la distinzione in Ucraina sia ormai abbastanza sfumata. Sarebbe successo nella regione di Sumy, nel Nordest del paese.