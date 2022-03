Gr 1 Rai in diretta da Leopoli in Ucraina. Vianello: segno di vicinanza alla popolazione assediata

Il Gr 1 in onda da Leopoli. Le edizioni principali del giornale radio - alle 8.00, alle 13.00 e alle 19.00 - oggi sono trasmesse in diretta dall'Ucraina. Al microfono Paolo Salerno. Con lui c'è Andrea Vianello, direttore di Rai Radio 1 e dei giornali radio: ''Abbiamo pensato che fosse importante portare in Ucraina, non solo simbolicamente, il Gr 1, il giornale radiofonico del servizio pubblico della Rai, e trasmettere da lì, nonostante le difficoltà, per dare un segno di vicinanza alla popolazione assediata e come ferma scelta di campo a favore della libertà e della democrazia''.