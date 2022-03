Granate e spari sulla folla a Slavutych, la città dei lavoratori di Chernobyl

Questa mattina a Slavutych, una cittadina a nord di Kiev, molto vicina al confine con la Bielorussia e non lontana dalla centrale nucleare di Chernobyl, c'è stata una manifestazione di protesta contro gli invasori russi. A quanto si legge sui post pubblicati con i video su Telegram, gli abitanti si sono radunati in città già dal mattino presto. In un primo momento il sindaco, Yuri Fomichev, è stato prelevato e rapito dagli occupanti russi che hanno preso il controllo della cittadina, scrive Ukrainska Pravdapoco. Dopo non molto tempo però è stato liberato. Ed ha potuto parlare alla folla. Ha detto che i russi se ne sarebbero andati via presto e anche di aver cercato un dialogo per avere rassicurazioni sulla sicurezza del reattore nucleare. In Slavutych abitano gran parte dei lavoratori dlla centrale. Dopo il discorso del primo cittadino la folla si sarebbe rivolta verso le milizie russe, urlando slogan patriottici. I soldati russi avrebbero cominciato a lanciare granate e sparare per disperderli. Sembra che una persona sia stata uccisa. L'amministrazione militare regionale della regione di Kiev non ha ancora però confermato le informazioni sulla vittima.