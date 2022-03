Guerra in Ucraina, l’inviato della Rai documenta in un video l’uso di bombe a grappolo

Siamo nella città di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Tra Odessa e Cherson. L’inviato della Rai Giammarco Sicuro (Tg2) era in giro per documentare gli ultimi bombardamenti. Quando nell’area dello zoo della città ha riconosciuto le micidiali “cluster bombs”, le bombe a grappolo.

Sono ordigni pensati per fare il maggior numero possibile di vittime, perché quando cadono sul terreno esplodono in varie direzioni. Si tratta di armi vietate da una Convenzione Onu che è stata firmata da oltre 100 Paesi. Tra questi non ci sono né la Russia né l’Ucraina. Ma i codici ritrovati sulle bombe di Mykolaiv riportano direttamente a Mosca. Anno di fabbricazione 2018.

E gli abitanti della città hanno confermato che non è la prima volta che hanno ritrovato questo tipo di ordigni.