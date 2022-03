Giappone, le splendide immagini dell'Hanami, la tradizionale festa dei ciliegi in fiore

I ciliegi rosa sono in piena fioritura in Giappone e gli abitanti di Tokyo si godono una passeggiata primaverile per ammirarli e fotografarli. Vietato però fare "hanami", ovvero guardare i fiori mentre si fa un picnic al parco sotto i sakura (fiori di ciliegio), come da tradizione, perché, sebbene il Paese abbia cancellato tutte le restrizioni per il Covid, sono rimasti alcuni inviti ai residenti delle città a non abbassare la guardia e a mantenere alcune accortezze di distanziamento per evitare la ripresa dei contagi.

Hanami はなみ vuol dire “osservare i fiori” ed è l’evento giapponese che consiste nel celebrare la bellezza della fioritura soprattutto del ciliegio (Sakura), da gennaio a maggio.

L’hanami ha origini millenarie, si racconta che inizialmente i fiori celebrati fossero quelli del prugno (ume) per poi diventare tradizionalmente i ciliegi.

I ciliegi sono molto amati in tutto il Giappone e sin da gennaio si fanno previsioni sul periodo di fioritura a Tokyo e in altre città della regione Honshu. La scelta del posto dove ammirare i fiori, se nei luoghi più famosi o in un angolo sconosciuto, fa parte del divertimento. Purtroppo anche quest’anno non sarà possibile organizzare il proprio ‘hanami’, per ammirare i fiori e rilassarsi dando il benvenuto alla primavera, tutte le speranze sono riposte per il prossimo anno.