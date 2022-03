"I talebani hanno paura di una donna istruita". Scuole chiuse in Afghanistan, studentesse in piazza

Avevano promesso di riaprire le scuole. Ma, in realtà, nell’Afghanistan dei talebani, l’istruzione è ancora vietata per le donne. Per questo alcune attiviste sono scese in piazza per protestare contro il regime e per chiedere la riapertura delle scuole.

Studentesse, insegnanti, si sono date appuntamento davanti alla sede del ministero dell’Istruzione di Kabul.

“I talebani hanno paura di una donna istruita – ha spiegato una di loro -. Quando una donna è istruita, ci sarà una famiglia istruita. E quando una famiglia è istruita, ci sarà una nazione istruita. E un Paese istruito non si nutrirà mai della propaganda dei terroristi”.

“La comunità internazionale, le organizzazioni per i diritti umani, devono ascoltare la nostra voce – ha detto una delle manifestanti - . E’ una vergogna per il mondo intero che nel 21esimo secolo c’è una generazione alla quale è vietato andare a scuola”.