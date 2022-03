Il mare si abbassa e a Sciacca riemerge l'Isolotto di San Giorgio. Sulle orme dell'Isola Ferdinandea

“Seconda stella a destra, questo è il cammino”… per arrivare all'isola che non c'era, ma adesso c'è. Per vederla bisogna andare a Sciacca, in Sicilia, dove l'abbassamento del mare ha fatto affiorare in superficie l'isolotto di San Giorgio. La presenza dell'isola è documentata nelle mappe del Seicento e del Settecento, ma poi è tornato subacqueo nel corso di tutto il Novecento. Le spettacolari immagini registrate dal drone mostrano le onde infrangersi contro alcuni suoi scogli affioranti, a poche centinaia di metri dalla costa. Tra bassa marea e anticiclone le condizioni meteo attuali hanno permesso di vedere l’isola che (di solito) non c'è.

Ma non è la prima volta che in Sicilia compaia e scompaia un'isola, scatenando persino appetiti per il suo possesso. C'è il precedente dell'Isola Ferdinandea, nel Canale di Sicilia, a 50 chilometri da Sciacca. Un isolotto vulcanico che nell’Ottocento emerse dalle acque della Sicilia meridionale, affascinando gli abitanti e i navigatori dell’epoca. L’Isola Ferdinandea si formò nel 1831 a seguito di un’eruzione esplosiva sottomarina, caratterizzata da elevata esplosività a causa dell’interazione tra magma e acqua. L’eruzione che diede vita all'isola durò sei settimane e, alla fine, generò un cono vulcanico alto 65 metri sopra il livello del mare e largo circa 300 metri, con un perimetro di quasi un chilometro. Essendo costituita da rocce piroclastiche friabili, l’isola venne interamente smantellata in poco meno di sei mesi dal moto ondoso del mare e da una serie di frane sottomarine. Ma durante questi sei mesi di emersione e di vita, ebbe molti contendenti che cercarono di accaparrarsela. Si fronteggiarono le principali potenze europee dell'epoca, che cercavano nel mar Mediterraneo un approdo strategici per le loro flotte, sia mercantili che militari.

Il 24 agosto giunse sul posto il capitano inglese Jenhouse, che vi piantò sopra la bandiera britannica, chiamandola Isola Graham. Il nome "Banco di Graham" è utilizzato nella cartografia odierna per indicare le rocce sottomarine dell'area su cui si trova il vulcano che diede origine all'isola Ferdinandea. Questi avvenimenti fecero montare la protesta degli abitanti del Regno delle Due Sicilie, che rivendicavano la proprietà dell'isola e chiedevano l'intervento del re contro il sopruso inglese. Re Ferdinando II, constatando l'interesse internazionale che l'isoletta aveva suscitato, inviò sul posto la corvetta bombardiera Etna al comando del capitano Corrao il quale, sceso sull'isola, piantò la bandiera borbonica battezzando l'isola "Ferdinandea" in onore del sovrano. Con atto sovrano del 17 agosto 1831, Ferdinando II di Borbone rivendicò l'isola come parte del regno delle Due Sicilie, dandole ufficialmente il nome di isola Ferdinandea. Tuttavia, iniziarono le rivalità tra Francia e Inghilterra per il definitivo possesso dell'isola.

Fino a quando l'isola cominciò a scomparire e la diatriba sul possesso comincio a scemare. Ciononostante quest' “isola che non c'è” ha ricevuto nel corso del tempo ben sette nomi: Sciacca, Nertita, Corrao, Hotham, Julie, Graham, Ferdinandea e ispirato studiosi, scrittori, poeti e pittori di tutta Europa. Fu descritta da Alexandre Dumas, nel suo ‘Viaggio in Sicilia’ e, di recente, è stata protagonista del romanzo ‘Un filo di fumo’ di Andrea Camilleri.

Da Atlantide, passando per l'Isola Ferdinandea e arrivando infine all'Isola di San Giorgio, la rotta da tenere è sempre quella: “Seconda stella a destra, questo è il cammino”.