Il post virale di Arnold Schwarzenegger: "I Russi che manifestano contro la guerra sono i miei eroi"

“So che vi è stato detto che questa è una guerra per denazificare l'Ucraina. Denazificare l'Ucraina? Non è vero”. È questo uno dei passaggi del lungo messaggio video che Arnold Schwarzenegger ha postato sui suoi account social. L'attore ed ex governatore della California si rivolge direttamente ai soldati dell'esercito di Putin: "So che il vostro capo vi ha detto che è una guerra per denazificare l’Ucraina. Ma non è vero. Il presidente ucraino è ebreo i cui zii sono stati uccisi dai nazisti. L’Ucraina non ha iniziato questa guerra, né i nazisti. Questa non è la guerra dei russi“.