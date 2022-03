Il presidente ceceno Kadyrov sarebbe a Mariupol

Diverse fonti riportano la presenza in Ucraina del presidente della Cecenia Ramzan Kadyrov. Secondo Nexta, media bielorusso vicino all'opposizione, e diversi canali di open source intelligence (Osint) sarebbe a Mariupol e avrebbe incontrato, come mostrato in questo video, il comandante dell'ottava armata russa, il generale russo Mordvichev. Anche i media russi riportano l'arrivo, segnalando che Putin avrebbe firmato un decreto che gli conferisce il grado di tenente generale. “Chechnya Today” scrive che è arrivato in Ucraina “con i suoi figli e compagni d'armi” e “ha annunciato l'imminente liberazione di Mariupol dai nazisti”. Le truppe cecene sono in prima linea nei combattimenti nella città portuale da diversi giorni.

Chi è Ramzan Kadyrov

Di lui ha scritto recentemente The Economist: “Consolidò il suo potere reprimendo brutalmente i rivali interni. Generosi sussidi da Mosca, dopo la seconda guerra cecena, hanno alimentato il suo stile di vita lussuoso. Ora gestisce la regione caucasica come sue feudo personale, comandando decine di migliaia di militari conosciuti come Kadyrovtsky. Nel 2017 è stato sanzionato dagli Stati Uniti per violazione dei diritti umani. Gli sono contestati rapimenti, torture, omicidi di persone lgbt. Fedelissimo di Putin, spesso sfoggia magliette con il suo volto. Ha già affiancato le truppe russe nei combattimenti in Georgia nel 2008 e in Donbass nel 2014”.