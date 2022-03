Ritrovarsi in teatro per cantare insieme musica di pace e di speranza, canzoni contro ogni forma di guerra. Tutto questo è “Vale la pena”, il tour che ha riportato in Italia gli Inti Illimani­ ­insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson. Un tour che attraverserà l'Italia realizzato in collaborazione con Amnesty International - Italia, supporta la campagna di sensibilizzazione a sostegno dei diritti umani e a tutela dei migranti. L'intervista di Fausto Pellegrini