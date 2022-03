Il viaggio al contrario di chi va in Ucraina per prendere chi è costretto a scappare

"Se dovesse capitare a me vorrei che qualcuno avesse il pensiero che io ho adesso, quindi salgo in macchina... " dice chi si mette alla guida per andare incontro ai profughi. Al confine ci sono centinaia di persone a terra in un piazzale. Nessuna domanda da parte di chi arriva per portarle in salvo, solo un cartello: Italy, e in poco tempo furgoncini e pullman si riempiono, come gli occhi di chi riceve il passaggio, come fosse un miracolo.