Il video del momento dell'esplosione di un missile russo su un quartiere residenziale di Kiev

Un missile, o quel che ne resta, cade nel quartiere residenziale di Kurenivka, alla periferia nord-ovest di Kiev. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Non si sa se sia stato lanciato direttamente verso il quartiere, oppure sia stato intercettato dalla contraerea ucraina, ed i resti siano poi precipitati a Kurenivka. Il razzo ha colpito un autobus fermo in mezzo alla strada e l'esplosione è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Ad ora le notizie parlano di un morto e diversi feriti. Il deputato ucraino Alexei Goncharenko, in un video rilasciato sul web dal luogo dell'impatto, dice che il bilancio sarebbe potuto essere molto più tragico se il missile avesse colpito un palazzo e accusa le truppe russe di voler colpire i civili deliberatamente.