L'esplosione del centro commerciale a Kiev: le immagini dall'alto sono impressionanti

Questo è il video appena uscito sui canali Telegram su cui di solito vengono diramate le immagini della comunicazione Ucraina. Nelle immagini il momento esatto in cui il missile colpisce il centro commerciale di Kiev e l'enorme esplosione che ne deriva. Sono riprese da un drone e da alcune webcam ancora funzionanti a Kiev. Non è chiaro perché il drone stesse riprendendo proprio quel punto in quel momento, ma la didascalia di accompagnamento alle immagini recita: “Gli occupanti hanno annunciato il momento dell'attacco al centro commerciale di KievPdsh”.