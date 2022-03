In Donbass verso un nuovo referendum per l'annessione alla Russia

La guerra in Ucraina

In Donbass la fase due della strategia russa è già nei fatti. Consolidare il controllo del territorio ed un nuovo referendum per l’annessione alla Russia. Lo dice il leader del movimento separatista “ma prima, aggiunge, bisogna cacciare gli ucraini”. Dal ministero dell’interno di Kiev denunciano ancora l’uso di bombe a grappolo nella zona di Donetsk e chiedono l’istituzione di nuovi corridoi umanitari per evacuare i civili da Berdiansk e Mariupol