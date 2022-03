Kira Rudik, la parlamentare con il kalashnikov: "Ora difendo il mio Paese"

Kira Rudik ha 36 anni. Nella vita è stata prima una manager di Amazon. Poi, è passata alla politica, diventando deputato del parlamento ucraino. Vive a Kiev in un appartamento dove, insieme alla sua gatta Michelle, ora ospita anche chi ha bisogno di essere protetto. Sono i suoi compagni di 'resistenza', quelli che 24 ore su 24 si danno il cambio per pattugliare la città, attanagliata dalle truppe russe. Kira è leader del partito di opposizione Golos, liberale e pro-europeista, e le sue foto sui social in cui imbraccia a piedi nudi un kalashnikov hanno fatto il giro del mondo.

Le abbiamo chiesto come sta reagendo alla tensione e se ha paura di restare a Kiev. "Non paura- dice-, provo collera. Perché mai dovrei andarmene? Perché lo vuole un tiranno? Questa è la mia città e voglio proteggerla. Tutti pensavano che Putin si sarebbe appropriato subito dell'Ucraina, ma siamo ancora in piedi, penso che la resistenza durerà ancora a lungo".

Lei resiste e sostiene la resistenza in città. "Putin vuole sottrarre la pace agli altri. Noi siamo a mani nude, abbiamo bisogno del vostro sostegno, ho un kalashnikov, ma non ho altro, spero che gli alleati ci aiutino. Perché non lo fanno? Se i russi dovessero vincere saremmo un satellite sovietico in Europa. L'Europa vuole perdere le nostre risorse, vuole i nostri rifugiati? Spero che arrivino presto altri aiuti e che non sia troppo tardi".

Rudik si dice scettica sui negoziati e sul presidente russo non la manda a dire: "Putin è un folle e un criminale di guerra, non mantiene la sua parola, faccio fatica a capire cosa si può ottenere dai negoziati. Putin sta violando le regole, uccide i civili, usa armi illegali, sono scettica e ogni round negoziale indebolisce il nostro paese".

Le foto in cui imbraccia un kalashnikov sono diventate virali. "Volevo motivare altre donne ucraine a seguire il mio esempio. Putin ha valutato male la nostra forza: ha solo tenuto conto degli uomini non ha previsto, invece, che anche le donne sarebbero scese in campo a combattere, mano nella mano con gli uomini per espellere i russi. Non ho mai toccato un'arma in vita mia, mi è dispiaciuto molto imbracciarne una, è stato strano, io vorrei solo continuare a lavorare in Parlamento, ma la nostra vita ci è sfuggita di mano e la rivogliamo indietro, questa guerra è una guerra tra passato e futuro: la Russia vuole trascinarci nel passato, nell'Impero russo, ma noi vogliamo entrare nell'Unione Europea, vogliamo camminare insieme nel futuro. Vede è come una lotta tra Davide e Golia, la nostra speranza, però, è vincere e vinceremo insieme!"

Rudik sogna per l'Ucraina un futuro in Europa e considera la guerra russa un modo per tornare solo al passato: "E' bello veder sventolare la nostra bandiera nel mondo, vorrei ringraziare l'Italia per l'accoglienza ai nostri rifugiati donne e bambini spaventati e disperati, faremo del nostro meglio perché ritornino, ma per il momento vi ringraziamo molto. Ringrazio anche coloro che fanno donazioni e che stanno venendo a combattere con noi, è straordinario! Ringrazio chi esercita pressione sui governi e i parlamenti affinché le nostre vite siano protette".