Kharkiv, La storia di Andrej, prima imprenditore adesso organizza gli aiuti umanitari

La guerra in Ucraina

La città di Kharkiv sotto i bombardamenti continua a vivere anche grazie all'aiuto di tanti volontari che ogni giorno assistono gli altri a trovare cibo, medicine e beni di prima necessità. Andrej, dopo aver messo in salvo la famiglia, si occupa di organizzare gli aiuti umanitari. Trova ciò che serve in giro per l’Europa ed organizza anche la distribuzione con l’aiuto dei volontari.