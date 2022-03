Kiev: abbiamo abbattuto un jet Su-35 russo

Anton Gerashchenko, ex viceministro dell'Interno ucraino e attualmente consigliere presso il dicastero, ha dato notizia sul suo canale Telegram dell'abbattimento di un jet su-35 russo, lo scorso 24 marzo a Izyum, città della regione orientale di Kharkiv, a opera dell'antiaerea di Kiev. Il funzionario ha pubblicato un video del relitto in fiamme in un terreno agricolo, ritenuto “credibile” dai circuiti di open source intelligence in rete. Il pilota risulta essere sopravvissuto