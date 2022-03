La bandiera ucraina innalzata solennemente a Manhattan

Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di New York Eric Adams che ha personalmente issato la bandiera, riferisce il sito Ukrinform.net. Presente il console generale dell'Ucraina a New York Oleksiy Holubov, membri del consiglio comunale e del municipio, membri del Congresso, rappresentanti della comunità ucraina. "Ogni conflitto che si svolge su scala globale si svolge nelle strade di New York. Le bombe che esplodono a Kiev spezzano i nostri cuori qui a New York e in tutto il nostro paese", ha detto.

Per il sindaco di New York, alzare la bandiera è anche "alzare l'energia e lo spirito del popolo ucraino in modo che sappiano che siamo con loro". “Sappiamo cosa vuol dire combattere per la Patria”, ha aggiunto, “E oggi siamo uniti. Siamo con voi. Siamo parte del popolo ucraino”.