La battaglia di Mariupol nei video diffusi dal Battaglione Azov

Come già detto più volte la guerra in Ucraina si combatte anche a colpi di propaganda sui social. Questo video è diffuso dal Reggimento Azov, nato nel 2014 da volontari nazionalisti di estrema destra e più volte accusato di neonazismo e neofascismo. Nel video si vedono dei carri armati combattere per le strade di Mariupol, sede anche del reggimento. La didascalia che accompagna le immagini recita "I tank del reggimento Azov distruggono carri armati, BBM e fanteria degli occupanti russi. Durante la battaglia per le strade di Mariupol sono stati distrutti 4 carri armati e diverse unità di veicoli corazzati nemici. I tank Azov hanno mostrato al nemico chi era il padrone per le strade di Mariupol e mandato gli occupanti all'inferno". I Russi dal canto loro accusano il Battaglione di sabotare i corridoi umanitari per trattenere i civili in città e usarli come scudi umani. Una cosa è certa, l'esistenza del Battaglione Azov, e di altre formazioni simili, è stata sicuramente uno delle motivazioni più forti prestate alla propaganda di Putin per parlare di “denazificare” l'Ucraina.

Il video, preso nell'area occidentale della città, mostra i tank aprire il fuoco verso la periferia dell'abitato e potrebbe risalire ad alcuni giorni fa, considerata la presenza di una grande quantità di neve sulle strade. Ad affermarlo è il profilo social dell'Osint (Open Source Intelligence) "Glasnost Gone", basato a Londra.