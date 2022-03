Mandò i russi "a quel paese". Decorato il militare "eroe" dell'Isola dei serpenti

Nelle prime settimane di guerra in Ucraina il coraggio dei militari di Snake Island era diventato leggendario sul web. In un video virale, il gruppo di soldati ucraini a difesa dell'isola di Zmiinyi (in italiano serpente, in inglese Snake Island) gridava di andare «a quel paese» alla nave russa che stava intimando loro di arrendersi. Dopo l'attacco, gli uomini erano stati catturati dai russi: ieri, dopo un mese sono stati liberati in uno scambio di prigionieri. In questo video la decorazione del militare "eroe"