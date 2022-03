La Russia usa i nuovi missili ipersonici che possono portare anche testate nucleari

Il missile ipersonico è capace di volare a 10 volte la velocità del suono, a bassissime quote e armato di testate nucleari. L’uso di questo missile, cosa mai avvenuta prima su un teatro di guerra, rappresenta una preoccupante accelerazione nella tattica offensiva di Putin. Un vero e proprio avvertimento per l’occidente. L’uso di armi non convenzionali è un richiamo continuo alla possibilità di usare armi ben più devastanti. Monito che fa il paio con la presenza di un sottomarino nucleare nelle acque del mediterraneo.