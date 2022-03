L'appello dalla Moldavia: "Fate finire subito questa guerra!"

Tutta la Moldavia è mobilitata in una grande gara di solidarietà per il popolo ucraino. Anche attraverso il mezzo potente della musica si raccolgono fondi e si cerca di diffondere messaggi di pace. A Chisinau, capitale moldava, un grande concerto per la pace è stato organizzato da famosi cantanti nazionali come Catalin Josan che lancia un appello: "Fate finire subito questa guerra!" .