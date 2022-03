Parmitano: dallo spazio non esistono confini, assurdo che ci siano ancora guerre

“Vivere a 400 chilometri di distanza dalla superficie terrestre ci permette d’identificare alcune cose particolari, ad esempio che le tutte terre emerse non hanno confini visibili”. Queste le parole dell’astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, oggi insignito dall’Università Lumsa della laurea honoris causa in Economia e Management.

“Dallo spazio anche i più grandi fiumi o le montagne più alte sembrano facilmente superabili, ma soprattutto non esistono i confini politici e questo potrebbe sembrare banale ma non lo è nel momento in cui sia ha una visione di 6000 chilometri di raggio”.

“Per cui può sembrare assurdo a chi ha vissuto in orbita per lungo tempo che nel 21° secolo esistano ancora dei conflitti per questi motivi”.