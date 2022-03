In Russia è proibita la parola "guerra". "Se la usi sei nemico del popolo". E rischi la galera

Come funzionano le nuove norme che regolano l'informazione in Russia dopo l'inizio della guerra in Ucraina. La legge è volutamente confusa in modo che l’interpretazione possa essere arbitraria. I media tradizionali come radio e tv sono controllati, chiusi o comunque messi in grado di non operare liberamente. Non solo i media tradizionali sono sottoposti a controllo ma anche postare sui propri social personali contenuti non autorizzati può essere pericoloso. “Se lo fai sei considerato nemico del popolo”