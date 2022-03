Le nozze "simboliche" per Berlusconi, Fascina in bianco. Le immagini

La cerimonia in una cappella, la sposa in bianco, gli invitati vestiti di tutto punto, i posti assegnati ai tavoli, i fiori e i regali. Sarà stato anche un 'matrimonio simbolico' o un 'non matrimonio' come dicono i più maliziosi, ma a parte l'assenza di un officiante, quella svoltasi ieri a Villa Gernetto, a Lesmo in Brianza, tra Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina, aveva l'aria di una cerimonia di nozze. Ecco alcune immagini dell'evento.