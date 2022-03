Le previsioni del tempo per martedì 22 marzo 2022

NORD E CENTRO

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sottili velature in transito. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Venti deboli di direzione variabile. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residua nuvolosità sull’Appennino abruzzese ma in dissolvimento. Temperature in generale aumento. Venti settentrionali, ancora moderati sul versante adriatico.

SUD E ISOLE

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Sud, a parte locali addensamenti sull’estremo settore sud orientale della Sicilia, ma con tendenza a miglioramento nel pomeriggio. Le temperature sono previste in sensibile aumento con valori che localmente potrebbero raggiungere anche i 18-20°C.