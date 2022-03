Le previsioni del tempo per mercoledì 23 marzo 2022

NORD E CENTRO

Al nord ci attende una bella giornata di sole, con cielo terso ovunque e per tutto l’arco delle 24 ore. Le temperature saranno in aumento, con picchi intorno ai 20 gradi sul Friuli-Venezia Giulia. Situazione identica è attesa al centro. Perciò anche qui avremo cielo sereno e temperature in rialzo, soprattutto sulle regioni tirreniche dove i 20 gradi saranno diffusamente raggiunti.

SUD E ISOLE

Condizioni di tempo stabile soleggiato con possibili nubi pomeridiane su Basilicata ionica, bassa Calabria e Sicilia. Temperature in generale aumento. Venti deboli orientali sulla Sardegna, deboli settentrionali altrove con residui rinforzi su Puglia meridionale e Calabria ionica. Fino a molto mossi il mare e il canale di Sardegna e lo Ionio, mosso l'Adriatico meridionale, da poco mossi a mossi i restanti mari.