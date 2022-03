Le previsioni del tempo per venerdì 18 marzo 2022

NORD E CENTRO

Molto nuvoloso al Nord-Ovest e deboli piovaschi sparsi sulla fascia prealpina/alpina, velature sul Nord-Est ed Emilia Romagna in dissolvimento nel pomeriggio. Al Centro nuvolosità irregolare, a tratti densa e compatta con isolati e deboli piovaschi che nel pomeriggio si concentreranno sulle aree interne di Marche e Abruzzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali con rinforzi di Tramontana o Grecale sulla Liguria. Mare mosso l'Adriatico, fino a molto mosso il Tirreno e Ligure. Temperature in generale diminuzione, sia nei valori minimi, che in quelli massimi.

SUD E ISOLE

Un flusso di correnti umide sud-orientali darà luogo ad una giornata spesso nuvolosa su tutte le regioni. Attese precipitazioni che risulteranno più frequenti ed a carattere moderato specie sulle aree Ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria, nonché sui settori orientali di Sardegna e Sicilia. Temperature in generale diminuzione su tutte le regioni.