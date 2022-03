Le previsioni del tempo per domenica 13 marzo

Nord e Centro

Nuvolosità sulle Alpi e sulle regioni nordoccidentali. Un po’ di neve è attesa sulle zone alpine di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia mentre il cielo sereno dominerà la giornata sul resto del nord a parte qualche nube bassa tra Emilia Romagna e basso Veneto. In serata piogge isolate sulla Liguria e minime in calo sul nordest. Sarà una domenica con cielo in prevalenza sereno su Marche, Umbria ed Abruzzo e con un po’ di nuvolosità sul centro peninsulare. In serata sono previste deboli piogge sull’Isola d’Elba e sulle aree costiere della Toscana. Temperature minime in calo.

Sud e Isole

Molte nubi e piogge sulla Sardegna mentre al mattino saranno deboli le piogge sulla Sicilia. Tempo più stabile e anche più soleggiato sulle regioni meridionali peninsulari. Temperature massime stazionarie e minime in rialzo sulle Isole Maggiori.