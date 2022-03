Le previsioni del tempo per domenica 27 marzo 2022

Nord e Centro

Cielo con nuvolosità medio alta su Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con velature in arrivo anche sulle pianure lombardo venete nel corso della mattina. Cielo sereno sulle restanti zone e sui rilievi alpini. Dense foschie al mattino e dopo il tramonto dense lungo le coste adriatiche. Temperature in lieve calo sull’Emilia-Romagna. Sulle regioni dell’Italia centrale troveremo un cielo nuvoloso e in serata saranno possibili deboli piogge su basso Lazio e sulla parte meridionale dell’Abruzzo. Qualche foschia lungo le coste marchigiane. Le temperature sono in lieve aumento sulle regioni tirreniche e in calo su quelle adriatiche.

Sud e Isole

Cielo molto nuvoloso o coperto sulle Isole Maggiori dove ci saranno piogge sparse nel corso della giornata. Spesse velature sulle regioni tirreniche e, dal primo pomeriggio, la nuvolosità tenderà ad abbassarsi sul resto delle regioni portando deboli piogge. In serata le piogge tenderanno ad insistere su Campania, Calabria e Sicilia orientale. Venti di Scirocco sulla Puglia e temperature in lieve calo.