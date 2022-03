Le previsioni del tempo per giovedì 17 marzo

NORD E CENTRO

Umidità e sabbia proveniente dall’entroterra africano creano condizioni di cielo spesso nuvoloso, specie a nord, e comunque opaco ovunque. Nebbie e foschie diffuse su valli e pianure in parziale diradamento diurno. Temperature minime in aumento, massime senza particolari variazioni in buona parte comprese tra 16 e 20 gradi.

SUD E ISOLE

Cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con deboli piogge sparse, più probabili sul versante orientale e meridionale dell’isola. Velature sul resto del sud ma nuvolosità via via più compatta sulla Sicilia e sul versante tirrenico dove non si escludono isolati piovaschi. Temperature stazionarie e in genere comprese tra 14°C e 18°C. Venti ancora moderati e a tratti forti di scirocco sulle due isole maggiori.