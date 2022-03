Le previsioni del tempo per giovedì 3 marzo

NORD E CENTRO

Una debole ventilazione meridionale porterà un aumento delle nubi sul settore tirrenico, non esclusi locali piovaschi tra Liguria di levante e Toscana. Più soleggiato su Alpi, pianura padana e regioni adriatiche, ma nella notte sono già attese piogge tra basso Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio. Temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi, le diurne sono previste in larga parte comprese tra 13 e 16 gradi.

SUD E ISOLE

Molto nuvoloso sulla Sardegna con deboli piogge sparse, occasionalmente a carattere di rovescio ma in attenuazione dal pomeriggio. Nubi in aumento anche su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con isolati piovaschi sul settore centro occidentale dell’isola. Velature prevalenti sul resto del meridione. Temperature in lieve rialzo e valori massimi in genere compresi tra 10°C e 14°C.