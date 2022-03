Le previsioni del tempo per lunedì 14 marzo 2022

NORD E CENTRO

Ancora instabile sul nord ovest, con deboli piogge su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Deboli nevicate serali sulle Alpi Occidentali. Qualche nube e velature sparse sul resto delle regioni settentrionali. Al centro nubi diffuse sulla Toscana, con deboli piogge sulle coste. Velature sul resto delle regioni, schiarite nel pomeriggio su tutto il settore.

SUD E ISOLE

Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti nuvolosi sulle regioni ioniche, ma in miglioramento già dal pomeriggio. Sulle isole maggiori ancora molte nubi, con qualche piovasco sulla Sardegna orientale, migliora in serata. Venti meridionali moderati e mari molto mossi sul lato occidentale, poco mosso l’Adriatico. Temperature in aumento.