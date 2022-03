Le previsioni del tempo per martedì 15 marzo

NORD E CENTRO

Al Nord giornata inizialmente molto nuvolosa con residue precipitazioni all’estremo nordovest, nevose sopra i 1.200-1.400 metri di quota, ma con tendenza a generale miglioramento dal pomeriggio. Temperature massime in netto rialzo sulle aree nord-occidentali. Venti deboli variabili. Al Centro nubi medio-alte in transito in un contesto di cielo parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni, schiarite da metà pomeriggio. Temperature stazionarie o in ulteriore rialzo nei valori massimi. Venti deboli variabili.

SUD E ISOLE

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Sud a parte addensamenti sul versante orientale della Sicilia e sulla Calabria ionica. Nuvolosità variabile in Sardegna, anche qui con nubi più compatte sul settore Sud-Orientale. Non si prevedono precipitazioni ed i venti soffieranno moderati di Scirocco. Temperature in aumento.