Le previsioni del tempo per martedì 29 marzo 2022

NORD E CENTRO

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso per il transito di nubi medio-alte, in ispessimento dal pomeriggio. In serata possibili prime deboli precipitazioni all’estremo Nordovest. Temperature minime in rialzo, massime in diminuzione. Venti deboli variabili, da Sud sull’alto Adriatico. Al centro, da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con maggiori schiarite in mattinata sul versante adriatico. Temperature in aumento tra Marche e Abruzzo, in lieve calo sul versante tirrenico. Venti deboli meridionali.

SUD E ISOLE

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Sud, nubi in aumento in Sardegna e sul settore occidentale della Sicilia dove in serata arriveranno le piogge. Venti meridionali e temperature in diminuzione per quanto riguarda i valori massimi in Sardegna