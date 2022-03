Le previsioni del tempo per martedì 8 marzo

NORD E CENTRO

Al Nord giornata soleggiata salvo nuvolosità nella prima parte del giorno al Nordovest ma con tendenza a schiarite. Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli nord-orientali. Al Centro instabile sul versante adriatico con possibili nevicata fino a 200-400 metri su basse Marche e Abruzzo ma in miglioramento dal pomeriggio; variabile in Umbria, ampie schiarite altrove. Temperature in diminuzione. Venti moderati nord-orientali.

SUD E ISOLE

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato in Campania e nel sud della Sicilia, nubi sparse altrove con rovesci nevosi al di sopra dei 200/300 metri, poco più in alto per quanto riguarda la Calabria, mentre in Sardegna prevarrà il bel tempo grazie alla rimonta dell’alta pressione.