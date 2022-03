Le previsioni del tempo per mercoledì 16 marzo

NORD E CENTRO

Al nord avremo nubi sparse più consistenti sulle regioni orientali, infatti porteranno deboli piogge sulla Liguria, dove le temperature saranno in calo, mentre sul resto delle regioni avremo temperature in rialzo. Anche sulle regioni tirreniche centrali avremo della nuvolosità sparsa, senza fenomeni di rilievo, mentre su quelle adriatiche avremo cielo sereno con solo sporadiche nubi. Le temperature saranno in aumento.

SUD E ISOLE

Nubi basse sulle due Isole Maggiori, con deboli piogge sparse sulla Sardegna meridionale ed orientale, e possibili, deboli piovaschi isolati sulla Sicilia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Le temperature resteranno stazionarie sulle due isole maggiori, aumenteranno invece altrove. Soffieranno venti sudorientali fino a forti sulla Sardegna, con raffiche anche di burrasca. Venti deboli variabili altrove.