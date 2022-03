Le previsioni del tempo per mercoledì 9 marzo

NORD E CENTRO

Al nord è atteso tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e qualche isolata nube sulla Liguria, senza precipitazioni. Le temperature torneranno a risalire. Al centro invece avremo ancora nubi sparse, specie sulle regioni adriatiche, che in Abruzzo potranno ancora portare qualche isolata e debole precipitazione, nevosa fino a quote collinari. Anche qui le temperature registreranno nuovi rialzi.

SUD E ISOLE

Nuvolosità irregolare sui versanti adriatici e sulle aree interne peninsulari, con possibilità per delle deboli precipitazioni residue, nevose fino a bassa quota, con tendenza a miglioramento. Nubi e deboli precipitazioni sulla Sicilia nord-orientale, nevose sopra i 500 metri. Bel tempo sulla Sardegna. Temperature in calo sulla Sicilia, stazionarie o in rialzo altrove. Venti da moderati a forti settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.