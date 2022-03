Le previsioni del tempo per sabato 19 marzo

Peggioramento su Sardegna e Sud Italia, variabilità al Nord. Temperature in calo ovunque

NORD E CENTRO

Al nord, schiarite sul settore orientale mentre un po' di nubi ed anche qualche precipitazione, tra pomeriggio e sera, è attesa sull'arco alpino a carattere nevoso oltre i 900 metri. Temperature in calo. Al centro nubi al mattino su Abruzzo e basso Lazio, poco nuvoloso altrove. La sera, possibili deboli nevicate su appennino Abruzzese occidentale oltre i 1.200 metri. Temperature in diminuzione.

SUD E ISOLE

Nuvoloso quasi ovunque con piogge su Sardegna (in particolare sui settori orientali), Sicilia, bassa Calabria Ionica e, isolate, anche sul resto del Sud. Durante la giornata possibili schiarite solo sulle aree Adriatiche. Deboli nevicate su Appennino meridionale sino a 1100/1200 m, a quote alte sui rilievi Sardi. Temperature in generale diminuzione.