Le previsioni del tempo per venerdì 11 marzo

NORD E CENTRO

Addensamenti compatti sul nord ovest e regioni alpine con deboli piogge e nevicate oltre i 700 metri, in calo, poco nuvoloso sul resto del settentrione. Venti deboli da est. Temperature minime in aumento, massime in calo e comprese tra 6 e 12 gradi.

Al centro bel tempo ma con velature in arrivo da Ovest sulle regioni tirreniche. Venti deboli orientali. Temperature minime stazionarie e freddo al mattino, massime in calo, con valori fino 13/14 gradi sui versanti tirrenici.

SUD E ISOLE

Le nostre regioni peninsulari sono ancora esposte ad un flusso di correnti fredde nord-orientali, in discesa dei Balcani. Giornata caratterizzata da momenti soleggiati alternati ad annuvolamenti sparsi con la possibilità di qualche pioggia occasionale sui versanti ionici. Sulla Sardegna transito di frequenti stratificazioni nuvolose, a tratti anche compatte ma con assenza di precipitazioni. Temperature in aumento sulle Isole Maggiori, in calo sulle regioni adriatiche, stabili altrove.