Le previsioni del tempo per giovedì 10 marzo

Nord e centro

Bel tempo sulle regioni centrali e settentrionali con cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Da segnalare qualche nebbia o foschia in pianura padana e nelle vallate al primo mattino, in dissolvimento durante le ore più calde del giorno. Entro sera nuovo aumento della nuvolosità a partire dalla Liguria e in estensione poi al resto del nord ovest. Ventilazione debole variabile, tendente a ruotare da sud sull'alto Tirreno. Temperature in generale aumento, più sensibile nei valori diurni.

Sud e isole

Giornata prevalentemente soleggiata sulle due isole maggiori e sulla Campania. Altrove ancora variabile con schiarite alternate ad addensamenti localmente compatti sulla Puglia e sulla Calabria ionica dove non si escludono isolati e residui piovaschi. Temperature in generale rialzo. Venti ancora sostenuti di tramontana. Deboli di scirocco sulla Sardegna.