Lo spettacolo della neve "rossa" sulle Alpi Occidentali: perché accade

Queste immagini sono state girate a Courmayeur sulle piste di Checrouit. La circolazione atmosferica sul Mediterraneo è dominata, da diversi giorni, da un minimo depressionario che si è insinuato dallo Stretto di Gibilterra ed ha richiamato aria desertica sahariana verso Francia e Spagna. In queste zone la sabbia, accompagnata da venti caldi sostenuti, ha reso i cieli opachi e rossastri, facendo aumentare le concentrazioni di particolato e ricoprendo anche la neve sui Pirenei.

Nelle immagini satellitari che vediamo nel video, si osserva un velo di polvere desertica in sospensione in atmosfera che sovrasta la neve bianca delle alpi. Trovandosi alla stessa quota, spesso la sabbia si posa sulla neve caduta in precedenza e determina così l'effetto della "neve rossa", uno spettacolo raro e particolare che riporta alla mente le immagini del pianeta Marte. Il fenomeno in Italia per ora è stato su scala inferiore, ma comunque ben percepibile.