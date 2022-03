Macron, corridoio umanitario internazionale per Mariupol

“Ogni volta che usciamo abbiamo paura che ci uccidano! Continuano a tirar fuori altre vittime dalle macerie, scavano tombe di continuo”, piange una signora. Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto di creare un corridoio umanitario internazionale in collaborazione con Grecia e Turchia per far scappare i cittadini rimasti bloccati a Mariupol. Difficile andarsene via terra.